Steam Deck: Valve sta aggiornando Dota 2, CS:GO e Half-Life per supportare la console al meglio

Valve si sta preparando per la distribuzione delle prime unità di Steam Deck, ma si sta anche preoccupando di ottimizzare i propri giochi per la console. Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, e la serie di Half-Life stanno ricevendo una serie di update pensati per rendere l'esperienza di gioco migliore sulla console portatile.

L'informazione è stata condivisa da PCGamer.com, che ha potuto parlare con il team di Steam Deck. Viene detto che sono molteplici i team di Valve che sono impegnati sullo sviluppo degli aggiornamenti per i giochi di Steam Deck.

"Il [team] di Dota sta facendo qualcosa di piuttosto innovativo, almeno nel contesto di Dota", dice il designer Greg Coomer. "Proprio la settimana scorsa, hanno proposto una nuova modalità che permette ai giocatori di giocare bene usando i thumbstick". L'aggiornamento ha anche incluso il ritorno di una modalità cooperativa a 4 giocatori che sembra ben adattata allo schema di controllo di Steam Deck. Il designer Lawrence Yang aggiunge: "Lo chiamano supporto sperimentale del controller perché sono ancora alla ricerca di feedback, ma ora si può giocare una vera partita a Dota con il gamepad".

Counter-Strike: Global Offensive

I fan irriducibili dello Steam Controller hanno probabilmente usato la mira giroscopica in CS:GO per anni, ma l'aggiornamento dello Steam Deck rafforzerà alcuni elementi del supporto al controller di CS:GO. Coomer lo ha descritto come un aggiornamento dedicato a elementi che non sono stati modificati per anni, come i menu radiali.

Inoltre, Coomer ha detto che Valve sta lavorando su un "mucchio" di modifiche per Half-Life, anche se sembrano più che altro novità legate ai menù. "Anche se l'esperienza di base dei giochi Half-Life è abbastanza rifinita per i controller, un sacco di cose secondarie non hanno ricevuto la stessa cura degli elementi principali", ha detto. Tutti i giochi Half-Life dovrebbero ricevere aggiornamenti, anche se non tutti insieme.

Yang ha aggiunto che i giochi della serie Portal sono già stati testati su Steam Deck e funzionano bene, ma anche Left 4 Dead 2 potrebbe ricevere qualche attenzione. "Penso che vogliamo guardare tutto il catalogo Valve per assicurarci che le cose vadano bene su Deck", ha detto.

In sostanza, tutti i principali giochi di Valve stanno ricevendo un qualche "trattamento di bellezza". I fan, di certo, non vedono l'ora di poter mettere le mani sulla console: nell'attesa, però, possono solo ammirare le immagini della confezione finale della console.