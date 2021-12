Steam Deck: la confezione finale della console è stata mostrata, ecco le immagini

Steam Deck

Valve ha svelato la confezione finale di Steam Deck, in attesa della distribuzione prevista per febbraio 2022. Come potete vedere qui sopra e poco sotto tramite la galleria, Valve ha condiviso una serie di immagini che mostrano il pacchetto e il contento.

Valve ha detto che ha recentemente completato il prototipo finale di Steam Deck prima della produzione, che ora sta testando e preparando per l'invio agli sviluppatori, anche se si aspetta di fare alcune piccole modifiche aggiuntive al prodotto finale.

Ecco la galleria di immagini di Steam Deck.

Ricordiamo che Steam Deck era inizialmente prevista per dicembre 2021, ma Valve ha recentemente rimandato la data di uscita di due mesi a causa dei limiti di approvvigionamento ai materiali necessari per la produzione.

Valve ha anche detto che non ha intenzione di realizzare esclusive per Steam Deck in quanto si tratta di un PC e tale deve rimanere. Secondo i report, la compagnia è comunque impegnata nello sviluppo di giochi che siano adatti ai controlli di Steam Deck.

Un esempio è Citadel: nuovo gioco di Valve per Steam Deck, è un mix tra Half-Life e un RTS per un dataminer.