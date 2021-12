The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, come potrebbe cambiare il gameplay

Sono recentemente emersi tre brevetti riguardanti il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, di cui ancora - speriamo per poco - non conosciamo nemmeno il "vero" titolo. Il gioco tanto atteso è previsto per il 2022: vista l'importanza dell'opera, e le informazioni ancora carenti, dubitiamo che arrivi nella prima metà dell'anno.

Facciamo due premesse importanti prima di proseguire. Primo: il fatto che esistano questi brevetti non implica che le informazioni in essi contenuti saranno necessariamente utilizzate nel gioco. È un punto da tenere bene a mente: gli sviluppatori nel tempo potrebbero cambiare idea e alterare - o cancellare - quanto hanno registrato. Secondo: è improbabile che questo accada. I tre brevetti riguardano delle azioni che abbiamo intravisto nel trailer dello scorso E3, ne illustrano meglio il funzionamento: se Nintendo le ha messe in evidenza nel breve minutaggio del filmato, significa che hanno una certa rilevanza. Inoltre - almeno in teoria - manca poco all'uscita del gioco, per cui sono inverosimili degli improvvisi cambi di rotta.

Bene, fatte le necessarie premesse, vediamo insieme quali sono queste tre azioni che potrebbero caratterizzare il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.