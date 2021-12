Disney Melee Mania, recensione di un MOBA coi personaggi Disney

Quello che viene fuori è dunque un action multiplayer da arena che comprende dei notevoli elementi strategici come si conviene al genere, ma rimane anche molto accessibile così da coinvolgere un pubblico ampio, come quello a cui può rivolgersi un gioco mobile basato su un enorme crossover tra i mondi Disney. Una valutazione più appropriata è possibile forse su un periodo più lungo, vista la necessità di supporto e utilizzo a lungo termine da parte di una community ben attiva, ma se non altro si tratta già di un buon inizio.

Siamo abbastanza lontani dalle varianti più tecniche del MOBA, ma Disney Melee Mania funziona comunque piuttosto bene: d'altra parte, gli sviluppatori Mighty Bear Studio si sono fatti già conoscere con il buon Butter Royale sempre su Apple Arcade, gioco che dimostrava già una certa padronanza dei propri mezzi, specialmente per progetti in ambito mobile.

D'altra parte è un genere che si adatta molto bene a una situazione di questo tipo, basandosi su un gruppo di personaggi anche estremamente ampi e variegati, con eroi caratterizzati da abilità diverse e che si prestano ad essere messi insieme in squadre assortite anche in maniera piuttosto bizzarra. Ci troviamo così di fronte allo strano spettacolo di scontri fra Buzz Lightyear, Elsa, Vaiana, Ralph Spaccatutto e altri personaggi tratti da vari classici Disney all'interno di un'arena, a colpi di magie e abilità speciali.

Quando una compagnia può contare su un universo di personaggi enorme ha diverse possibilità per sfruttare la cosa in ambito videoludico. Tra queste, la creazione di un MOBA ha un notevole potenziale, soprattutto nell'ottica di costruire un gioco un minimo complesso, come vedremo nella recensione di Disney Melee Mania . Non che quella effettuata dal colosso dell'intrattenimento sia una scelta propriamente originale, visto che di recente sta diventando una sorta di tendenza - come dimostra anche il successo di Pokémon Unite - ma lo spostamento dell'attenzione su una meccanica action-strategica come questa, quantomeno, allontana lo spettro di ulteriori invasioni di gacha o picchiaduro all'acqua di rose.

La guerra dei mondi Disney

Disney Melee Mania consente di creare squadre molto assortite, come nell'immagine

La struttura si basa su quella classica del MOBA: gli scontri si svolgono tra due squadre 3v3 all'interno di un'arena simmetrica, contenente anche alcuni nemici neutri da combattere per ottenere punti aggiuntivi. Scopo del gioco è sovrastare la squadra avversaria in termini di punteggio all'interno di match a tempo limitato, sia combattendo direttamente gli uni contro gli altri, cercando di eliminare gli avversari e rispedirli al punto di respawn, sia portando a termine vari obiettivi come la distruzione dei robot che si trovano all'interno della mappa, la conquista di zone e altro. Ogni personaggio è dotato di diverse tipologie di attacchi, ognuna con un proprio tempo di cooldown direttamente proporzionale alla rispettiva potenza, oltre a caratteristiche specifiche come velocità di movimento e resistenza. Come accade in League of Legends e simili, il successo nel gioco si basa soprattutto sull'azione coordinata della squadra e su un assortimento bilanciato di combattenti, cosa che al momento richiede un po' di regolazioni aggiuntive da parte degli sviluppatori, vista la quantità non enorme di personaggi selezionabili.

Disney Melee Mania sembra ancora un work in progress: è stato lanciato con 12 personaggi, con altri tre già annunciati e in arrivo, ma è chiaro come il roster verrà ampliato progressivamente, anche solo guardando gli slot disponibili.

Disney Melee Mania è un MOBA a squadre 3v3

Anche la presenza di una sola mappa è probabilmente destinata a cambiare con l'aggiunta di ulteriori ambientazioni, dunque elementi importanti come la varietà dei combattenti e delle situazioni di gioco sono probabilmente destinate a migliorare nel prossimo periodo. Per il momento, si registrano alcuni problemi di bilanciamento tra combattenti che risultano decisamente più potenti di altri e, in team da 3, è facile trovare quasi sempre squadre composte dagli stessi personaggi, cosa che crea una certa monotonia, aggravata dall'insistenza sulla medesima mappa. Anche il matchmaking non è del tutto chiaro, organizzando scontri tra giocatori disposti su livelli di esperienza piuttosto diversi, cosa che non giova al bilanciamento generale, ma sono tutti elementi che probabilmente vanno messi nel computo di un gioco ancora in divenire.

Per il resto, dal punto di vista tecnico è stato fatto un buon lavoro: mettere insieme personaggi appartenenti a film e serie disparate come quelle Disney richiede un gran lavoro di direzione artistica per cercare di rendere tutto coerente, e la soluzione in questo caso è stata trovata in una maggiore spinta verso l'aspetto caricaturale, quasi "chibi" per i vari combattenti presenti, che riesce a dare notevole coesione a tutto l'insieme. Buoni anche i controlli a schermo, tenendo conto dei loro limiti intrinseci, anche se nelle situazioni più concitate emergono in maniera evidente alcune differenze tra i personaggi con mosse più o meno pratiche da eseguire.