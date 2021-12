Final Fantasy 7 Remake Intergrade: le mod più popolari sono quelle per gli abiti

La versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade è disponibile su Epic Games Store da meno di una settimana, ma già sono state realizzate un buon numero di mod, tra fix "fai da te", cheat, reshade e altro ancora. Tuttavia la categoria che sembra andare per la maggiore al momento è quella dedicata ai vestiti da far indossare a Cloud e compagni.

Basta fare un giro nel catalogo di Nexus Mods per vedere che buona parte delle mod più scaricate riguardano per l'appunto dei cambi d'abito permanenti per Cloud, Tifa e Aerith. Per la barista del Seventh Heaven prevedibilmente va per la maggiore il vestito elegante viola (la seconda mod per numero di download), seguito dagli outfit alternativi con l'abito cinese e quello tradizionale di Wutai. Anche nel caso di Aerith l'outfit che va per la maggiore è l'abito rosso elegante sfoggiato in un capitolo del Remake, seguito da altri costumi più ordinari.

E Cloud? Seppur non rientrino nella top 10, in molti hanno scaricato le mod con i travestimenti da donna, giusto per dare quel tocco di classe e sobrietà in più al gioco. In ogni caso, per ora tra le mod per i vestiti troviamo perlopiù quelli già presenti nel gioco, ma chissà in futuro cosa si inventeranno i modder più appassionati.

La mod più scaricata in assoluto invece è quella che disabilità la risoluzione dinamica, un opzione altrimenti obbligatoria e che non a tutti risulta gradita. Non mancano poi delle mod un po' bizzarre, come quella che sostituisce la Buster Sword di Cloud con il modello poligonale di Scarlet, come potrete vedere nel tweet di seguito.

La versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade è disponibile in esclusiva per Epic Games Store. Il porting purtroppo al momento soffre di vari problemi di ottimizzazione, tuttavia facendolo girare con le DirectX 11 è possibile quantomeno limitare i problemi di stuttering.