Final Fantasy 7 Remake per PC: disponibile una mod che disattiva la risoluzione dinamica

Su NexusMods è disponibile una mod per Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC che disabilita il Dynamic Resolution Scaling, una funzione impostata di default e che modifica la risoluzione per mantenere stabile il framerate.

Come abbiamo riportato anche nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC, questa versione ha un'opzione, tra le poche disponibili, che permette di scegliere il target di framerate desiderato. Affinché il gioco riesca a mantenere il valore indicato in ogni situazione, il sistema modifica istantaneamente la risoluzione, aumentando o diminuendo la conta dei pixel a seconda dei casi.

Una funzione che per i possessori di una GPU datata potrebbero rivelarsi utile, ma che altri invece trovano limitante, specie considerando che nelle situazioni più movimentate nemmeno questa soluzione impedisce dei cali del framerate.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade, uno scatto tratto dalla versione PC

La mod in questione è stata realizzata dall'utente BobG123 e per l'appunto disattiva in toto la risoluzione dinamica di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC. Potrete scaricarla a questo indirizzo. Per installarla basta semplicemente estrarre il file della mod e piazzarlo nel percorso End\Content\Paks. La speranza in ogni caso è che Square Enix aggiunga l'opzione per disattivare la risoluzione dinamica, insieme a tante altre attualmente non presenti nel gioco, con un aggiornamento futuro.

Nonostante il porting non sia ottimizzato alla perfezione e le numerose critiche per il prezzo di 79,99 euro, Final Fantasy 7 Remake Intergrade attualmente è il gioco più venduto su Epic Games Store.