Rainbow Six Extraction: trailer presenta l'operatore Jager

Man mano che ci avviciniamo al lancio di Rainbow Six Extraction, Ubisoft sta svelando i vari operatori che saranno disponibili nello sparatutto multiplayer PvE. Oggi è il turno di Jager che è stato presentato con un nuovo trailer.

Come possiamo vedere nel filmato qui sopra, Jager può dare man forte alla squadra con la sua torretta automatica. È possibile piazzare questo congegno sulle pareti o sul terreno e una volta attivo farà piovere piombo a volontà sui nemici e intercetterà i loro proiettili. È possibile piazzare più di una torretta, in modo da creare un perimetro ancora più difficile da espugnare dagli archei.

In Rainbow Six Extraction i giocatori vestiranno i panni degli operatori d'élite appartenenti all'universo di Rainbow Six ma con una formula totalmente differente da quella di Siege. Extraction infatti è votato alla coop e il PvE. Ispirato alla modalità Outbreak di Siege, gli operatori dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato e a sventare una misteriosa minaccia extraterrestre. Completando le missioni farete salire di livello i vostri operatori, migliorandone le statistiche e ottenendo la possibilità di accedere a nuove opzioni di equipaggiamento e a potenti talenti appositamente progettati per affrontare il parassita nelle sue varie forme.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 22 gennaio per Xbox Series X|S, PS4, PS5, Xbox One, PC e Google Stadia. Al lancio sarà disponibile al prezzo di 40 euro e include il Buddy Pass, che permette di far giocare fino a due amici al gioco gratuitamente per 14 giorni.