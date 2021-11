Rainbow Six Extraction ha una data di uscita, prezzo ribassato e Buddy Pass

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ha finalmente una data di uscita precisa e ufficiale, annunciata da Ubisoft per il 20 gennaio 2022, oltre ad alcuni dettagli come il prezzo ribassato e la presenza di un Buddy Pass che consente un accesso gratuito a due amici, in modo da poter sfruttare subito il multiplayer.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sarà dunque disponibile il 20 gennaio 2022 su PC via Epic Games Store e Ubisoft Store, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia e Luna.

Come annunciato in precedenza, il gioco supporta il cross-play e la cross-progression, ovvero la possibilità di trasportare salvataggi e progressi da una piattaforma all'altra.

Il prezzo stabilito da Ubisoft per il gioco è 39,99 euro, dunque abbassato rispetto a quanto era stato riferito in precedenza, quando il titolo doveva avere il costo standard di una produzione a prezzo pieno. Inoltre, con il gioco verrà distribuito anche un Buddy Pass, ovvero codici che consentono di invitare fino a due amici a provare gratuitamente il gioco per 14 giorni, con la possibilità poi di proseguire con il gioco completo se si decide per l'acquisto.

Oltre all'annuncio della data, Ubisoft ha pubblicato anche due nuovi trailer che presentano uno il prezzo e il sistema Buddy Pass oltre agli elementi relativi al lancio e l'altro un approfondimento su Operatori, Gadget, Tecnologia React mostrando anche varie sezioni di gameplay per il gioco.

Di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction abbiamo visto un nuovo trailer con protagonista l'operatore Pulse e uno al PlayStation Showcase 2021.