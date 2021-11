NVIDIA DLSS: arrivano Battlefield 2042, Grand Theft Auto: The Trilogy e Bright Memory

In due giorni la tecnologia NVIDIA DLSS aggiunge tre nuovi titoli alla propria libreria con l'arrivo di Bright Memory: Infinite, Grand Theft Auto: The Trilogy e la early access di Battlefield 2042. La conta dei giochi supportati dovrebbe superare quota 130 entro fine mese, evidenziando il peso dell'integrazione in diversi motori in confronto agli appena 45 titoli supportati alla fine del primo trimestre del 2021.

Battlefield 2042, qui l'entusiasta provato del nostro Serino, è in arrivo domani in early access con DLSS, ray tracing usato per l'ambient occlusion, promettendo incrementi prestazionali del 100% in 4K. Il tutto condito con una riduzione della latenza fino al 28% grazie alla tecnologia Reflex.

Prestazioni migliorate fino a 2.5 volte per Bright Memory: Infinite grazie al DLSS

Per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, disponibile da oggi, si parla invece di incrementi fino all'85%, sempre alle alte risoluzioni, con framerate molto elevati visto che in questo caso non c'è il peso del ray tracing. Questo è invece usato per ombre, riflessi, rifrazioni e illuminazione globale nel caso di Bright Memory: Infinite, anche questo uscito oggi e recensito sulle nostre pagine, che è uno showcase di tutte le tecnologie delle schede GeForce RTX e grazie al DLSS promette miglioramenti del framerate fino a 2.5 volte.