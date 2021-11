Playdate rinviata a inizio 2022 per colpa della durata della batteria

Playdate, la console con la manovella, è stata rinviata a inizio 2022. Il motivo? Alcune delle batterie dei primi modelli sono risultate difettose, come raccontato sul blog ufficiale della console. Sostanzialmente i produttori hanno ricevuto le prime unità e le hanno testate, scoprendo che alcune batterie si consumavamo più velocemente del dovuto e non si ricaricavano più, impedendo addirittura l'accensione della console. Per questo motivo è stata fermata la produzione e tutte le batterie già prodotte sono state rimpiazzate.

Playdate, è una particolare console a manovella

L'intoppo ha però costretto a rinviare la data di lancio, spostandola di qualche mese. Evidentemente il 2021 è un anno maledetto, visti i rinvii eccellenti che ci sono stati (ultimo dei quali Steam Deck).

Comunque sia, oltre al problema delle batterie, Playdate si dovrà scontrare anche con quello della crisi dei semiconduttori. Il successo delle prenotazioni ha spinto i produttori ha ordinare più CPU, ma la fabbrica gli ha notificato che sarebbero state disponibili solo dopo 730 giorni. Due anni sono un po' troppi da fare attendere a chi vuole un prodotto, così si è optato per sostituire le CPU esistenti con altre più facilmente acquistabili.

Naturalmente tutte queste revisioni e sostituzioni si sono rivelate costose, ma stando a quanto riportato nel post ufficiale del blog, per il 2022 dovrebbero essere disponibili almeno 50.000 unità della console, con le altre che arriveranno nel 2023.