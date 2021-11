Battlefield 2042: ancora troppi bug, andrebbe rinviato per il Washington Post

Per Mike Hume del Washington post, Battlefield 2042 è ancora piagato da troppi bug ed Electronic Arts avrebbe fatto meglio a rinviarlo ancora di qualche mese. Hume racconta nel suo articolo di come il nuovo gioco di DICE sia stato fatto provare alla stampa su PC e con dei grossi limiti in termini di scelta dei server di gioco e delle modalità testabili. Nonostante ciò non si è rivelato essere un'esperienza propriamente ottimale, almeno per alcuni.

Molti avevano temuto il peggio già dell'elenco di problemi conosciuti circolato durante l'evento, ma poi Hume e altri recensori hanno toccato con mano, scoprendo anche bug non segnalati come armi che sparano senza la pressione del mouse, carri armati che affondano nel terreno, personaggi sparati in cielo senza motivo, elicotteri spariti a mezz'aria, crash e quant'altro.

Insomma, il rischio è che domani, all'avvio della fase di Accesso Anticipato, molti si trovino tra le mani un gioco con qualche bug di troppo. Speriamo che Battlefield 2042 non faccia la fine di Cyberpunk 2077, visto che comunque sembra essere un'ottimo sparatutto online, almeno stando al nostro provato.