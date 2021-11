Forza Horizon 5: oltre gli 80.000 giocatori su Steam, entrato nella top 10 dei più giocati

Prosegue il successo di Forza Horizon 5, che ha raggiunto un'altra pietra miliare, superando gli 80.000 giocatori contemporanei su Steam. L'ottimo risultato, segnato nelle scorse ore, gli ha permesso di raggiungere la top 10 dei giochi più giocati della piattaforma, superando GTA V.

Da notare anche che si tratta di un risultato doppio rispetto a quello registrato da Forza Horizon 4, il che dovrebbe rendere bene l'idea dell'interesse dietro al gioco da parte della comunità dei giocatori PC.

Giochi più giocati su Steam l'11 novembre 2021

Inoltre, Forza Horizon 5 è il secondo gioco per numero di utenti contemporanei su Steam degli Xbox Game Studios. Il primo rimane Halo: The Master Chief Collection, che ha raggiunto un picco di 161.000 giocatori. Il precedente gioco a occupare la seconda posizione era il recentissimo Age of Empires IV.

Insomma, Microsoft sembra stia inanellando un successo dietro l'altro su Steam. Per dire, attualmente sia Forza Horizon 5, sia Age of Empires IV sono nella top 10 dei titoli più venduti nel negozio di Valve, superati solo dall'aggiornamento all'Anniversary Edition di The Elder Scrolls V: Skyrim (che è comunque un prodotto di Microsoft) e da Battlefield 2042.