Call of Duty: Vanguard consentiva di calpestare il Corano, Activision chiede scusa

Activision ha chiesto scusa per la presenza di una copia di alcune pagine del Corano calpestabili nella modalità Zombi di Call of Duty: Vanguard. Il dettaglio non è sfuggito a molti giocatori di fede islamica, che hanno protestato vivacemente, arrivando addirittura a chiedere il boicottaggio del gioco e portando alla rimozione dei fogli.

Le pagine era posizionate in modo da essere facilmente calpestabili durante le sparatorie, un atto considerato irrispettoso verso il libro sacro.

Nel suo messaggio di scuse, Activision si è impegnata a prendere delle misure interne per impedire che qualcosa del genere accada ancora in futuro, perché "Call of Duty è per tutti."

Sul fatto è intervenuto anche lo sviluppatore Rami Ismail, che ha sottolineato come la presenza del Corano fosse completamente inutile e fuori contesto, quindi evitabile senza dover poi chiedere scusa.

L'idea di molti è che si sia trattato di un atto premeditato, non si sa se per questioni politiche o per goliardia. Certo che ad Activision mancava un'altra polemica, visto che il 2021 era stato così tranquillo finora... Però si stanno specializzando in messaggi di scuse.