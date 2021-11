Twitch ha un'app ufficiale su Nintendo Switch: video in streaming ora disponibili

Twitch è arrivato finalmente su Nintendo Switch, totalmente a sorpresa, attraverso un'app ufficiale messa a disposizione proprio in questi minuti all'interno del Nintendo eShop, ovviamente gratuita e in grado di far accedere alla piattaforma dalla console.

L'app di Twitch su Nintendo Switch richiede un download molto leggero e presenta un'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella vista anche sulle app specifiche per le altre console.

Twitch, un'immagine dell'app per Nintendo Switch

Sulla pagina iniziale sono visibili alcuni livestream in corso, oltre alla possibilità di navigare tra canali, video e utenti all'interno della piattaforma.

Ovviamente è possibile effettuare il login al proprio account per recuperare tutte le impostazioni, tra preferiti e storico di visioni, inoltre è possibile cercare video per argomenti e assistere a dirette varie tra gameplay, chiacchierate, esport e tutto quello che Twitch ha da offrire in ogni momento della giornata.

Inoltre, come riportato nella descrizione ufficiale dell'app, "Sono arrivati gli sport. Sintonizzati sui tuoi preferiti: pallacanestro, baseball, calcio, football, nuoto, wrestling, hockey, biliardo e molti altri, tra talk show, canali sui campionati, fantasy ed esports." Potete trovare ulteriori informazioni sulla pagina ufficiale dedicata all'app di Twitch sul Nintendo eShop.

