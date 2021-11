GeForce Now: arrivano Jurassic World Evolution 2 e Birght Memory Infinite

Nvidia ha annunciato i nuovi giochi aggiunti al suo servizio di cloud gaming GeForce Now questa settimana, tra i quali Jurassic World Evolution 2 e Bright Memory Infinite. Insomma, chi li possiede su Steam può giocarci anche in cloud a qualità molto alta, in particolare se si è membri di GeForce Now RTX 3080 che, oltre a RTX ON, consente di giocare entrambi a 1440p e 120 FPS su PC e Mac e fino a 4K su SHIELD.

Leggiamo l'elenco completo dei giochi aggiunti questa settimana a GeForce Now:

Bright Memory: Infinite (nuovo lancio su Steam)

Epic Chef (nuovo lancio su Steam)

Jurassic World Evolution 2 (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Immergetevi in un mondo evoluto grazie a una storia avvincente e originale, sperimentate il caos degli scenari "what-if" dei film iconici Jurassic World e Jurassic Park e scoprite oltre 75 dinosauri impressionanti, compresi nuovissimi rettili volanti e marini. Giocate con il supporto di NVIDIA DLSS questa settimana su GeForce NOW.

GeForce NOW offre al vostro impianto di fascia bassa la potenza necessaria per giocare a Jurassic World Evolution 2 con impostazioni grafiche ancora più elevate grazie a NVIDIA DLSS, in streaming dal cloud.

Abbagliati dalla luce (e dal Ray-Tracing)

YQD-studio, un team di sviluppo individuale che ha rilasciato Bright Memory nel 2020, è tornato con un sequel completo, Bright Memory: Infinite, in streaming dal cloud con RTX ON.

Bright Memory: Infinite combina i generi FPS e azione con una grafica abbagliante, ambientazioni sceniche sorprendenti e azione emozionante. Mescolate e abbinate le competenze e le abilità disponibili per scatenare potenti combo sui nemici. Tagliate le forze avversarie con la spada, o caricate le armi per colpi a distanza, personalizzate con una varietà di munizioni. La scelta è vostra.

I membri Priority e GeForce NOW RTX 3080 possono vivere ogni momento dell'azione nel modo in cui FYQD-studio l'ha pensata, splendidamente renderizzato con riflessi ray-traced, ombre ray-traced, caustiche ray-traced e un abbagliante illuminazione globale RTX. E i membri di GeForce NOW RTX 3080 possono giocare fino a 1440p e 120 FPS su PC e Mac.