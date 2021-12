Offerte Amazon: Samsung TV da 43 pollici in 4K con Alexa integrato in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung TV in 4K da 43 pollici, con Alexa integrato. Lo sconto segnalato è di 143€, ovvero del 26%. Il prezzo pieno per un Samsung TV UE43AU8070UXZT indicato da Amazon è 549€. Negli ultimi mesi, tolti alcuni sovrapprezzi, il prezzo medio è stato 469€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung TV UE43AU8070UXZT è predisposto per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0. Monta un processore di ultima generazione Crystal 4K. Supporta Adaptive Sound, che ottimizza il suono in base a quello che stai guardando, per offrire un audio di qualità superiore. Supporta anche l'assistente vocale Alexa. Le dimensioni sono 96.55 x 19.51 x 60.01 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Samsung TV UE43AU8070UXZT

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.