Cosa giocherete nel week-end di Capodanno? Magari vi dedicherete a feste e amici, o magari no, vista la situazione sanitaria nazionale. Se vi piacciono i videogiochi, sicuramente gli dedicherete del tempo. Del resto i botti si fanno il 31 dicembre a sera e il giorno dopo ci si può anche riposare un po'... e poi in questo modo si evita di farsi saltare le mani o di farle saltare a qualche vicino. Insomma, cotechino sì, ma anche una bella esperienza single o multiplayer. Il problema, direte voi, è che questa settimana non è uscito praticamente nulla di rilevante. E che problema c'è? Non avete un backlog da smaltire (oltre al suddetto cotechino)?

In fondo il 2021 è stato pieno di giochi interessanti, nonostante qualcuno lo consideri un semplice anno di passaggio. Ad esempio se possedete PS5 potete dedicarvi a Returnal, sparatuttto roguelike in terza persona di Housemarque che tanto ha fatto parlare di sé e che ha ricevuto anche diversi premi come gioco dell'anno. Una bella storia, tante belle sparatorie, si muore spesso, cosa volere di più? Inoltre è piaciuto al buon Yoshida, quindi sicuramente piacerà anche a voi.

Se possedete una console Xbox invece, One o Series che sia, potete mettervi a finire Halo Infinite o Forza Horizon 5, nell'ordine che volete, naturalmente. In realtà potete farlo anche se avete un PC e un sistema mobile (ci potete giocare tramite Xcloud), ma non tergiversiamo. Il primo è uno sparatutto in prima persona dotato di un'ottima campagna single player e di un'esplosiva modalità online, mentre il secondo viene considerato semplicemente il miglior gioco di guida arcade di sempre.

I possessori di Nintendo Switch di possono invece buttare su Metroid Dread, titolo che ha fatto tanto parlare di sé e che ha convinto un po' tutti, soprattutto gli appassionati della serie con protagonista Samus Aran. MercurySteam sembra aver fatto un ottimo lavoro, quindi perché non goderne tutti quanti in armonia?

Qualsiasi cosa decidiate di giocare, la parola d'ordine è ridurre il backlog che le uscite del 2022 si avvicinano! In particolare febbraio sarà un mese caldissimo. Avanti, datevi da fare e diteci cosa giocherete nel week-end di Capodanno!