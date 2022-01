Giochi in uscita a gennaio 2022 per PlayStation, Xbox, PC e Switch

God of War al debutto su PC e Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri su PS5 sono due fra i giochi migliori in arrivo a gennaio 2022: vediamo tutte le nuove uscite.

Ci siamo: comincia un anno che offrirà grandissime soddisfazioni agli appassionati di videogame, in particolare con un febbraio storico per numero e qualità delle uscite. Concentriamoci però sui prossimi giorni: quali sono i giochi in uscita a gennaio 2022? Il piatto forte del mese è rappresentato senza dubbio da due produzioni di Sony, ovverosia lo spettacolare God of War, che approda anche su PC, e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, la collection rimasterizzata che porta su PS5 le ultime avventure della serie targata Naughty Dog. Ci sono inoltre la versione PC di Monster Hunter Rise, l'attesa avventura prequel Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch e infine Rainbow Six Extraction, il nuovo sparatutto tattico a base cooperativa di Ubisoft.

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise, un cacciatore alle prese con un enorme mostro alato In uscita su PC il 12 gennaio Dopo il grande successo riscosso su Nintendo Switch, con 7,5 milioni di copie vendute, l'ultimo episodio dell'hunting game targato Capcom arriva anche su PC. Monster Hunter Rise rinuncia alla struttura aperta di Monster Hunter World, ma riesce ugualmente a introdurre importanti novità sotto il profilo del gameplay, come ad esempio la possibilità di cavalcare diversi mostri e di utilizzare uno strumento inedito per arrampicarsi sulla maggior parte delle superfici. Partendo dall'affascinante villaggio di Kamura, avremo il compito di esplorare un mondo ampio e ricco di paesaggi suggestivi ma al contempo dominato dai mostri. Potremo dargli la caccia da soli o in cooperativa, e per abbatterli avremo a disposizione un repertorio che include nuove e spettacolari mosse speciali. La recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.

God of War God of War, Kratos grida la sua furia In uscita su PC il 14 gennaio Un'altra importante esclusiva PlayStation che approda su PC, God of War racconta la storia di un Kratos piuttosto diverso da quello che conoscevamo, che ha deciso di stabilirsi nelle terre del nord dopo le sue furiose battaglie con le divinità greche e ha trovato una degna compagna da cui ha avuto un figlio, Atreus. La donna viene però a mancare, e così i due si ritrovano da soli ad affrontare un lungo viaggio che li porterà a visitare il picco più alto dei sette regni. Gli dei norreni, tuttavia, non consentiranno all'ex Fantasma di Sparta di attraversare liberamente il loro territorio, e così Kratos e Atreus troveranno lungo il cammino orde di creature di ghiaccio pronte ad assalirli. Nei panni del possente guerriero greco dovremo combattere per tenere fede alla nostra promessa, impugnando l'ascia del Leviatano e sbloccando man mano nuove manovre e poteri devastanti. La recensione di God of War per PS4.

Expeditions: Rome Expeditions: Rome, una sequenza di combattimento In uscita su PC il 20 gennaio Il nuovo RPG strategico prodotto da THQ Nordic ci porta nell'antica Roma, mettendoci al comando di un giovane costretto a fuggire dopo l'assassinio di suo padre. Entrato nell'esercito, il protagonista di Expeditions: Rome acquisisce capacità belliche e una posizione sociale di rilievo prima di fare ritorno in patria, dove comincia a coordinare le azioni strategiche delle truppe per la conquista di nuovi territori. Muovendoci all'interno di diversi scenari con le nostre spedizioni, potremo decidere che tipo di condottiero vogliamo essere, prendere decisioni che influenzeranno il corso degli eventi, ottenere man mano nuove abilità e distinguerci tanto sul campo di battaglia quanto nella vita politica romana nell'ambito di tre corpose campagne. L'anteprima di Expeditions: Rome.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, la squadra affronta un pericoloso nemico alieno In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 20 gennaio Il nuovo sparatutto tattico di Ubisoft punta a coinvolgerci in frenetiche missioni a base cooperativa in cui tre giocatori si ritroveranno ad affrontare una minaccia inedita: orde di alieni Archei che minacciano di conquistare il nostro pianeta. In Rainbow Six Extraction dovremo selezionare uno fra gli Operatori della serie madre e lanciarci a testa bassa nell'azione. Partendo dalle solide basi di Rainbow Six: Siege, l'ultimo progetto della casa francese enfatizza il concetto di "estrazione" proprio a sottolineare la pericolosità degli incarichi che avremo il compito di portare a termine, preferibilmente senza lasciare nessuno dei nostri compagni indietro. Proprio per questo dovremo sfruttare tutte le peculiari abilità dei personaggi e il loro sofisticato equipaggiamento. Il provato di Rainbow Six Extraction.

Windjammers 2 Windjammers 2, un tiro speciale infuocato In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 20 gennaio L'iconico sportivo arcade nato su NEOGEO torna dopo ben venticinque anni grazie all'impegno del team francese DotEmu, non nuovo a questo tipo di operazioni. In Windjammers 2 potremo cimentarci con match frenetici e spettacolari, a metà strada fra il gameplay originale del classico SNK e una serie di nuove meccaniche introdotte per l'occasione. Al comando di personaggi inediti nonché di tante vecchie conoscenze, avremo modo di sperimentare diverse arene, tutte coloratissime, ed eseguire devastanti mosse speciali per segnare i punti necessari alla vittoria. All'apparenza semplice e immediata, l'esperienza nasconde uno spessore sorprendente che riusciremo a percepire soprattutto nelle modalità competitive. Il provato di Windjammers 2.