One Piece, il cosplay di Perona di seeuxiaorouu è incantevole

Perona è uno dei personaggi femminili della serie One Piece, nonché un soggetto davvero interessante per un cosplay, come questo di seeuxiaorouu, che riproduce in modo fedelissimo il personaggio, fin nei minimi dettagli.

Perona fa parte dei Pirati di Thriller Bark ed è una ragazza snella che ama vestire degli abiti allegri e colorati, riconducibili alla moda lolita (questo almeno fino al salto temporale), nonché indossare una corona.

Seeuxiaorouu riprende Perona in tutte le sue caratteristiche, realizzando un cosplay sfaccettato che riempie letteralmente l'inquadratura. Davvero un grande costume, per delle bellissime fotografie, di cui è azzeccatissima l'ambientazione.

