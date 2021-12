Oxenfree II: Lost Signals: data d'uscita forse svelata dal PlayStation Database

Stando al PlayStation Database, Oxenfree II: Lost Signals uscirà l'8 febbraio 2022. La data d'uscita è stata ottenuta e diramata dal solito account Twitter PlayStation Game Size, che riporta spesso informazioni scavate dal database della piattaforma di Sony.

Naturalmente non sono stati diffusi altri dettagli in merito al gioco e, come sempre, l'informazione va presa con le giuste cautele, visto che di ufficiale non c'è davvero niente e potrebbe trattarsi di una semplice data segnaposto. Comunque sia la fonte è interessante, ed è la stessa che di recente ha dato accesso alla potenziale data d'uscita di God of War: Ragnarok e a quella di Sonic Frontiers.

Certo, nel caso fosse corretta, a febbraio Oxenfree II: Lost Signals andrebbe a confrontarsi con un gran numero di uscite. Nel caso, ce la farebbe a non farsi schiacciare? Difficile dirlo. Il titolo originale vanta sicuramente molti fan e si rivolge a un pubblico diverso da quello dei blockbuster in arrivo a febbraio 2022. Staremo a vedere.