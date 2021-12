Morto John Madden, leggenda dell'NFL e uomo di copertina dei Madden NFL

Morto a 85 anni John Madden, una vera e propria leggenda della NFL, famosissimo anche nel mondo dei videogiochi. Il primo John Madden Football risale infatti al 1988, ma da allora ne sono usciti innumerevoli capitoli. Nel 1993 ha preso il nome di Madden NFL per mantenerlo fino praticamente all'edizione del 2021, uscita pochi mesi fa. Famosissima soprattutto in USA, in totale la serie Madden ha venduto più di 250 milioni di copie.

John Madden Football, il primo di una lunghissima serie

L'idea di legare la figura di Madden a una serie videoludica risale al 1984, quando l'allora presidente di Electronic Arts Trip Hawkins lo contattò per proporgli il progetto. Madden gli disse che avrebbe accettato solo se il gioco fosse stato il più realistico possibile, pretesa che dilazionò il lancio fino al 1988. Da lì iniziò una storia interrottasi solo oggi con la morte di "The Coach".

Madden fu allenatore degli Oakland Raiders, con cui vinse il Super Bowl nel 1976. Divenne quindi un commentatore televisivo delle trasmissioni NFL, ruolo che mantenne per trent'anni: dal 1979 al 2009, quando abbandonò dopo il Super Bowl 43. In gioventù Madden aveva tentato una carriera come sportivo, interrotta a causa di un grave infortunio. Pur non potendo scendere in campo non si diede per vinto e intraprese la carriera da allenatore che lo portò al successo, regalandogli fama imperitura.

La notizia della morte di Madden è stata data dalla NFL stessa, che l'ha definita improvvisa, senza però spiegarne le cause.

"Nessuno amava il football più di Coach. Lui era il football." ha dichiarato il commissario della NFL Roger Goodell nel messaggio di cordoglio, che ha poi aggiunto: "Non ci sarà mai un altro John Madden, con cui saremo per sempre in debito per tutto ciò che ha fatto per rendere il football e la NFL ciò che sono oggi."

Insomma, se n'è andato un pezzo di storia dell'NFL e anche dei videogiochi.