John Madden, Electronic Arts celebra la scomparsa del Coach

Appresa della morte di John Madden all'età di 85 anni, anche Electronic Arts ha voluto celebrarne la figura. Del resto Madden era l'uomo simbolo di una delle sue serie sportive di maggior successo, nonché una di quelle che ha forgiato la storia della compagnia.

"Oggi abbiamo perso un eroe. John Madden è stato sinonimo dello sport del football per più di cinquant'anni. La sua conoscenza del gioco era seconda solo al suo amore per lo stesso e alla sua stima per chiunque fosse mai sceso in campo. Era un campione umile, un grande maestro e sempre un allenatore. Vogliamo fare le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e ai milioni di fan di John con tutto il cuore. Mancherà moltissimo a tutti, ma lo ricorderemo per sempre.

Grazie, Coach"

La serie John Madden Footaball nasce nel 1988, da un'idea di Trip Hawkins, l'allora CEO di Electronic Arts. Contattato nel 1984, Madden pretese il maggior realismo possibile per un gioco con il suo nome, fatto che portò a grossi ritardi nello sviluppo, visto che i sistemi da gioco allora più diffusi avevano dei grossi limiti.

L'ultimo capitolo della serie che porta il suo nome, Madden NFL 22, è uscito pochi mesi fa. Chissà se Electronic Arts manterrà o tenterà di mantenere (in base magari ad accordi pregressi e alla volontà degli eredi) in qualche modo la licenza o se a questo punto cambierà nome al suo franchise.