Nintendo Switch: ecco i giochi più scaricati dall'eShop giapponese nel 2021

Nintendo ha pubblicato l'elenco completo dei trenta giochi più scaricati dall'eShop di Nintendo Switch in Giappone nel corso del 2021. Si tratta di un dato interessante, visto l'immenso successo della console ibrida in patria. Leggiamo:

30) Miitopia

29) Undertale

28) Metroid Dread

27) Super Mario Party

26) Laboratorio di videogiochi

25) Pokemon Sword

24) Dragon Quest III

23) Dragon Quest XI S

22) The Legend of Zelda Skyward Sword HD

21) Story of Seasons Olive Town and the land of hope

20) Fitness Boxing 2

19) Just Two of us Nyanko Great War

18) Monster Hunter Stories 2

17) Splatoon 2

16) New Pokemon Snap

15) Overcooked 2

14) The Legend of Zelda Breath of the wild

13) Animal Crossing New Horizons

12) Mario Party Superstars

11) 51 Worldwide classics

10) Super Smash Bros. Ultimate

09) Minecraft

08) Mario Kart 8 Deluxe

07) Super Mario 3D World + Bowser's Fury

06) Human Fall Flat

05) Pokemon Shining Pearl

04) Momotaro Dentestu Showa Heisei Reiwa is also a staple

03) Pokemon Brilliant Diamond

02) Among Us

01) Monster Hunter Rise

Come potete vedere, Monster Hunter Rise si trova in prima posizione, seguito da Among Us, che deve aver colpito molto anche il pubblico orientale. In terza troviamo senza grosse sorprese Pokémon Diamante Lucente, seguito dalla hit di Konami Momotaro Dentestu Showa Heisei Reiwa is also a staple, l'unico titolo della top 10 a non essere arrivato dalle nostre parti, e da Pokémon Perla Splendente.

Come sempre Nintendo non ha svelato il volume delle vendite, che comunque immaginiamo essere abbastanza elevato, vista la diffusione della console.