Everwild è ancora nel caos, secondo Jeff Grubb, ma il gioco di Josh Sawyer procede bene

Everwild potrebbe navigare ancora in cattive acque, con lo sviluppo che sarebbe ancora nel caos, secondo Jeff Grubb, mentre il nuovo gioco di Josh Sawyer starebbe venendo su bene e potrebbe addirittura uscire nel 2022.

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast XboxEra, Grubb ha dato degli aggiornamenti riguardanti alcuni titoli degli Xbox Game Studios in lavorazione, tra i quali i due già citati. Su Everwild non ha detto molto di più di quanto riportato, limitandosi ad affermare che RARE non ha ancora raddrizzato la situazione e che lo sviluppo è ancora nel caos, nonostante dal reboot siano passati ormai mesi.

Buone notizie invece dal fronte Obsidian, dove il gioco di Josh Sawyer, ancora senza un titolo ma a quanto pare ispirato a Disco Elysium, procederebbe bene e potrebbe vedere la luce nel 2022. Anche in questo caso non ha fornito dettagli in merito.

Infine, Grubb ha avuto modo di parlare anche di "Project Belfry", esclusiva Xbox sviluppata a quanto pare da Stoic. Secondo lui potrebbe uscire nel 2022, anche se non ne è certo.

Come sempre in questi casi, prendete il tutto con le dovute cautele, perché ci troviamo di fronte a delle indiscrezioni.