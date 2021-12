Amazon ha sistemato un problema di Alexa che aveva messo a rischio la vita di una bambina

Amazon ha sistemato un problema di Alexa, che ha fatto rischiare la vita a una bambina di dieci anni, consigliandole di toccare una presa elettrica esposta con una moneta. A riportare il fatto è stata la madre, Kristin Livdahl, che è rimasta interdetta quando l'assistente vocale ha dato il pericolosissimo suggerimento alla figlia. Ma come mai l'ha fatto?

Semplicemente era brutto tempo e la ragazzina ha chiesto ad Alexa consigli su un'attiva da svolgere in casa. L'assistente vocale, evidentemente posseduta da AM di I Have no Mouth and I Must Scream, non ha esitato e, dopo una ricerca sul web, ha detto alla bimba di "collegare a metà il caricatore di un telefono a una presa elettrica, quindi toccare con un moneta la parte esposta." La madre ha anche pubblicato un'immagine del log del suo Echo per dimostrare di non stare mentendo.

Naturalmente non fatelo nemmeno voi perché rischiate di prendervi una forte scossa e di far saltare l'impianto elettrico di casa. Di fatto Alexa è andata a prendere una delle tante stupide sfide nate su TikTok, la cosiddetta "penny challenge", che già aveva messo in allarme i vigili del fuoco per il rischio incendi che comporta.

Fortunatamente Amazon ha aggiornato Alexa escludendo la sfida dai suoi consigli. Speriamo che non ne vada a cercare più altre di simili.