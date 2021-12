Alice 3: forse notizie a inizio 2022, durante un live stream

American McGee è tornato ad accennare a possibili novità relative ad Alice 3 in un post su Instagram, dove ha annunciato un grosso live stream per la prima settimana di gennaio 2022 (ancora senza data).

Come potete leggere, nel post non si fa riferimento diretto ad Alice 3, ma si parla di buone notizie che saranno annunciate a inizio 2022. Il pensiero va a un potenziale nuovo capitolo della serie, in relazione a un post di qualche settimana fa di McGee su twitter, in cui aveva scritto:

"Ho ricevuto delle grosse notizie molto positive. Non vedo l'ora di poterle condividere con tutti. Stanno succedendo delle ottime cose! 🌞❤️🌞 Londerland, arriviamo!"

C'è da dire che le novità potrebbero essere relative all'Alice: Asylum Design Bible, di cui si parla nel post, ma la speranza è che un terzo capitolo della serie prenda veramente forma. La serie è ormai ferma da anni, visto che il secondo capitolo, Alice: Madness Returns, risale ormai al lontano 2011, mentre il primo all'anno 2000.