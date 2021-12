UFL: video presenta Romelu Lukaku che si unisce al gioco di calcio che vuole sfidare FIFA

Strikerz Inc., creatori di UFL, hanno dato il benvenuto nel gioco di calcio a Romelu Lukaku, calciatore di origine belga che gioca come attaccante per il Chelsea FC e nella nazionale belga. Qui sopra potete vederne un video e poco sotto un'immagine di presentazione.

Romelu Lukaku fa ora compagnia ad altri giocatori noti del mondo del calcio europeo, già presentati come andassador di UFL. Parliamo precisamente di Oleksandr Zinchenko (Manchester City FC) e Roberto Firmino (Liverpool FC), entrambi svelati nel corso dell'autunno.

Romelu Lukaku in UFL

Strikerz Inc. presenta UFL come "un gioco progettato per essere un'esperienza equa che implica un approccio skill-first e zero opzioni pay-to-win". Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc spiega: "Siamo tifosi di calcio e giocatori appassionati - abbiamo giocato ai videogiochi di calcio per anni e sappiamo esattamente cosa la gente vuole vedere in un simulatore. Vogliamo reinventare i videogiochi di calcio da zero, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un'esperienza rivoluzionaria, emozionante e giusta da giocare".

UFL includerà in totale 5.000 giocatori su licenza. Potete leggerne tutti i dettagli nella nostra anteprima.