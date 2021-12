Offerte Amazon: SSD Adata da 1 TB compatibile con PS5 in sconto con il coupon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Adata da 1 TB, usando un coupon del valore del 24%. Lo sconto è quindi di 47€ circa.

Il prezzo finale appare solo al momento dell'acquisto. Dovete attivare il coupon tramite la casella dedicata, sotto il prezzo. I coupon sono disponibili in numero limitato, quindi se vi interessa vi conviene sfruttare l'offerta immediatamente. Il prezzo finale è 149.94€. Il prezzo pieno per questo SSD marcato Adata da 1 TB è 197.29€. Lo sconto odierno non è il migliore in assoluto, visto che nel corso delle ultime settimane sono stati fatti sconti leggermente superiori per brevissimi periodi di tempo, di norma al massimo 24 ore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD, se usato su PC, raggiunge velocità di lettura/scrittura fino a 7.400/6.400 MB/s. Su PS5, invece, arriva fino 6.100 MB/s. Dispone di un dissipatore di calore in alluminio resistente alle alte temperature.

SSD Adata da 1 TB

