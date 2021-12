Sakurai elogia Hidetaka Miyazaki, il Marvel Cinematic Universe e Inscryption

Masahiro Sakurai, tramite 4Gamer, ha svelato quali sono state le opere e i creativi che più lo hanno colpito nel corso del 2021. Il creatore di Super Smash Bros. ha scelto Hidetaka Miyazaki, il Marvel Cinematic Universe e Inscryption.

Precisamente, 4Gamer ha chiesto a Sakurai di scegliere una persona che lo ha colpito particolarmente durante l'anno passato. Hidetaka Miyazaki - creatore di Dark Souls e del venturo Elden Ring (ma non solo) - è stato scelto per la sua capacità di influenzare l'industria dei videogame.

Poi, 4Gamer ha chiesto di scegliere un'opera non videoludica. Sakurai ha scelto il Marvel Cinematic Universe per la grande produzione di opere. Infine, gli è stato chiesto un gioco che ha avuto un grande impatto su di lui: Sakurai ha svelto Inscryption, il card/mistery game di Daniel Mullins, che abbiamo recensito più che positivamente anche noi di Multiplayer. Sakurai apprezza il fatto che il gioco includa molte funzioni "meta-ludiche" e ne le elogia la capacità di andare oltre i classici limiti dei videogame.

Sakurai ha infine ripetuto quello che sta dicendo da tempo: ora che ha concluso lo sviluppo di Super Smash Bros. Ultimate, si sta prendendo del tempo per sé e non ha nulla da annunciare. Ha anche aggiunto che non gli importerebbe se le persone si dimenticassero di lui per qualche tempo. In un'altra dichiarazione, ha anche affermato di aver completato l'ultimo incarico affidatogli da Iwata.