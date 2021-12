Microsoft: Surface Trio in arrivo? Un dispositivo a tre schermi spunta in un brevetto

Microsoft potrebbe avere un Surface Trio in programma, considerando che è emerso un brevetto su un dispositivo a tre schermi ripiegabili che potrebbe presentarsi proprio come un'evoluzione del concept del Duo, con un'estensione dello schermo che diventerebbe triplo.

Il brevetto in questione è stato registrato il 23 giugno 2020 ma è diventato pubblico solo qualche giorno fa e mostra un particolare dispositivo portatile in grado di piegarsi in tre parti, dunque dotato di uno schermo con due punti di flessione e diviso in tre.

Il brevetto del misterioso dispositivo ripiegabile a tre schermi di Microsoft

Questo può far pensare a un "Surface Trio" ma il nome non è chiaramente ufficiale.

Un brevetto non comporta necessariamente l'esistenza effettiva del prodotto come dispositivo destinato al mercato, ma nel caso si tratterebbe di un dispositivo molto interessante: oltre alla particolarità del piegarsi in tre, si nota anche infatti il fatto che ogni piegatura segue due diversi movimenti, dunque in teoria sarebbe possibile muovere i tre schermi a piacere verso l'interno o l'esterno, modificando in questo modo la configurazione del display e di tutto il dispositivo.

In questo modo, si può decidere di tenere uno schermo rivolto verso l'interno, dunque con la scocca rivolta all'esterno, e il terzo schermo verso l'esterno, raggiungendo così una forma più simile a quella di un normale smartphone, tenuto "chiuso". A questo punto, attendiamo di scoprire se il progetto possa arrivare a compimento in un prodotto vero e proprio, dopo che il Surface Duo non è riuscito ad affermarsi in maniera determinante sul mercato.