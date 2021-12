American McGee's Alice: il terzo capitolo potrebbe essere in lavorazione

Lo sviluppatore American McGee, di scuola id Software, ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui ha fatto intendere che il terzo capitolo di American McGee's Alice potrebbe essere finalmente in lavorazione. Leggiamo cosa ha scritto:

"Ho ricevuto delle grosse notizie molto positive. Non vedo l'ora di poterle condividere con tutti. Stanno succedendo delle ottime cose! 🌞❤️🌞 Londerland, arriviamo!"

Il messaggio in realtà non annuncia nulla, ma il riferimento a Londerland e l'immagine di accompagnamento del tweet, chiaramene un artwork della serie di Alice, lasciano pochi dubbi in merito a dove voglia andare a parare il buon American. Tempo fa lo avevamo lasciato a lamentarsi di chi non si era iscritto alla newsletter del gioco, non permettendogli di avere numeri sufficienti da presentare agli editori per farsi finanziare il progetto. Oggi lo ritroviamo contento e probabilmente pronto a continuare la serie.

American McGee's Alice è un action 3D per PC uscito nell'ormai lontano anno 2000, l'ultimo del vecchio millennio. Alice: Madness Returns è l'unico seguito ufficiale del gioco, risalente al 2011. Chissà quando e se uscirà mai Alice 3.