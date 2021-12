My Hero Academia: il cosplay di Mt. Lady di Rolyat è intrigante

My Hero Academia è uno dei manga e anime di maggior successo degli ultimi anni, anche grazie a un cast di personaggi molto variegato e carismatico. L'opera di Kōhei Horikoshi è particolarmente apprezzata anche dai cosplayer, dato che possono trarre ispirazione da numerosi eroi e villain. Oggi vi proponiamo il cosplay di Mt. Lady realizzato da Rolyat.

Mt. Lady è il nickname da supereroina di Yu Takeyama. All'apparenza è una donna superficiale e attratta solo dalla fama e dal denaro, ma in più di un'occasione dimostrerà il suo forte senso di responsabilità e altruismo. Il suo Quirk, ovvero il suo potere speciale, è "Gigantification", che come suggerisce il nome le permette di assumere delle dimensioni gigantesche, fino a superare i venti metri di altezza.

Purtroppo Rolyat non ha un potere simile e quindi non può diventare una gigantessa, il che è l'unico vero difetto del suo cosplay, altrimenti davvero impeccabile. Il costume appare infatti molto curato, così come l'acconciatura e il trucco. La cosplayer poi sfoggia uno sguardo davvero intrigante, che da quel tocco di classe in più allo scatto, che potrete ammirare qui sotto.

Che ne pensate del cosplay di Mt. Lady da My Hero Academia firmato da Rolyat?