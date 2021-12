Mutan Insight lavora a un remake “high-end” di un GDR per PS5

Mutan Insight sta assumendo nuovo personale per lavorare al remake di un GDR "high-end" per PS5 non ancora annunciato e che userà l'Unreal Engine 5.

Mutan Insight è una sussidiaria di MUTAN. Lo studio in passato ha lavorato, tra le altre cose, al DLC "Episode Ardyn" di Final Fantasy 15, ai modelli poligonali dei personaggi delle serie JRPG Atelier e Blue Reflection. Insomma,

Attualmente Mutant Insight sta cercando un 3D motion designer, un 3D art director, un 3D background designer e un 2D character designer. Le uniche informazioni al momento disponibili su questo misterioso progetto è che si tratta di un remake per PS5 di un GDR, probabilmente di stampo orientale visti i precedenti lavori dello studio. Inoltre sappiamo che sfrutterà l'Unreal Engine 5 e che è stato definitivo "high-end", il che ci suggerisce che potrebbe trattarsi di un progetto piuttosto ambizioso.



Il logo di Mutan



Al momento è praticamente impossibile stabilire a cosa stia lavorando Mutan Insight. Il numero di GDR, anche solo quelli di stampo orientale, papabili per un remake sono davvero tantissimi. Tuttavia, considerando i rumor delle scorse settimane, potrebbe trattarsi di un rifacimento di Chrono Cross. Vedremo.