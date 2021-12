Call of Duty 2023: le prime presunte immagini del nuovo Black Ops spuntano in rete

Un leak, da prendere con guanti e pinze, potrebbe aver svelato le prime immagini del Call of Duty in uscita nel 2023, che a quanto pare potrebbe essere un nuovo gioco della serie Black Ops di Treyarch.

Le immagini sono state condivise in un thread di Reddit e provengono da una galleria su Imgur postata da una fonte sconosciuta, il che rende davvero difficile verificare la loro legittimità. Gli screenshot mostrano fondamentalmente lo scorcio di una mappa, la schermata iniziale con il titolo "Black Ops" e vari menu di gioco, dove possiamo vedere la presenza delle modalità campagna, multiplayer e Zombies.

Considerando la cadenza annuale della serie Call of Duty è chiaro che i lavori sul capitolo in arrivo nel 2023 sono già iniziati da tempo. A novembre il leaker Ralph aveva riferito che un nuovo Black Ops è in lavorazione per il 2023 e che il gioco dovrebbe avere un setting simile a quello di Battlefield 2042, dunque ambientato in futuro prossimo. Detto questo, ribadiamo nuovamente che si tratta di un leak da prendere con le pinze, dato che proviene da una fonte sconosciuta.

Nel frattempo Activision sta lavorando duramente per combattere i cheater su Call of Duty: Vanguard e Warzone. Di recente ha bannato ben 48.000 giocatori grazie al nuovo sistema anti-cheat Ricochet.