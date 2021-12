Fortnite: server di nuovo online, Epic Games promette un regalo per farsi perdonare

I server di Fortnite sono nuovamente online dopo la lunga manutenzione straordinaria fatta da Epic Games per risolvere una serie di problematiche che hanno messo fuori gioco i server per diverse ore. Epic Games inoltre ha promesso che si farà perdonare per i disagi causati da questo disservisio

Durante la giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021, i giocatori di Fortnite non sono riusciti ad accedere ai server di gioco per diverse ore. Inizialmente erano stati segnalati problemi di log-in e matchmaking, ma poi la situazione è diventata più grave con i server di gioco che sono risultati inaccessibili per tutti i giocatori per diverse ore.

Fortunatamente, come apprendiamo dall'account ufficiale Fortnite Status, i server sono tornati nuovamente attivi durante il corso della notte, e dunque ora è possibile giocare senza particolari problemi.

Epic Games ha ringraziato i giocatori per la loro pazienza e ha promesso che si farà perdonare per i disservizi di ieri. Al momento non è chiaro quale sorpresa c'è in serbo per i giocatori del battle royale, ma maggiori dettagli in merito arriveranno la prossima settimana, ovvero nei primi giorni del 2022. Potrebbe trattarsi di un oggetto del negozio, come magari una skin o un emote. Oppure dato che si parla di far "recuperare il tempo perso", Epic Games potrebbe farsi perdonare con doppi XP per un periodo limitato.

"I server di gioco di Fortntie sono tornati online e la Winterfest continua!", recita il post di Fortnite Status. "Apprezziamo la vostra comprensione mentre abbiamo lavorato per risolvere questi problemi e la prossima settimana avremo maggiori dettagli su ciò che stiamo facendo per aiutarvi a recuperare il tempo perso."

Rimanendo in tema, a quanto pare nel prossimo futuro potrebbe arrivare una collaborazione tra Fortnite e Doom, con una skin dello Slayer.