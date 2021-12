Halo Infinite, scoperta una scena finale nascosta con messaggio in codice

Una sequenza nascosta di Halo Infinite è stata scoperta attraverso datamining ma a quanto pare cancellata dal gioco, per motivi non noti: sarebbe dovuta essere visualizzata nel corso dei titoli di coda, come una sorta di cliffhanger, ma per qualche motivo sembra che non ci sia modo di visualizzarla nel gioco, se non attraverso una raccolta di dati dal codice.

Difficile dire se si tratti di spoiler o meno, visto che al momento non è parte della storia ufficiale, tuttavia potrebbe rappresentare un'anticipazione in quando mostra alcuni personaggi del gioco e indica dunque la loro presenza alla fine della storia, dunque nel caso evitate di guardare il filmato riportato qui sotto per non avere anticipazioni.

Come potete vedere, nella sequenza vediamo il pilota UNSC e Master Chief che captano una trasmissione radio.

Sullo sfondo è possibile sentire un codice morse che, secondo molti, si traduce semplicemente come "UNSC TAG DET", ovvero una tag di riconoscimento UNSC che viene rilevata dal sistema, così come il messaggio vocale dal sistema che riferisce il fatto che l'origine del messaggio è "amica", dunque chiaramente non una minaccia.

L'idea è che il video apra il finale di Halo Infinite per accogliere una nuova parte della storia e le teorie sono diverse: secondo molti la trasmissione potrebbe arrivare dalla UNSC Infinity, visto che è improbabile che la gigantesca nave sia stata completamente distrutta e non vi sia rimasto assolutamente nessuno a bordo, con l'idea che il mittente del messaggio possa essere il Comandante Thomas Lasky, ma alcuni sostengono che l'origine possa essere anche la Spirit of Fire, nave che risulta attualmente dispersa dopo Halo Wars ma che rimane nel lore del gioco come un elemento ricorrente.

Un'altra ipotesi potrebbe essere una sorta di introduzione alla Campagna cooperativa, con il secondo giocatore che potrebbe essere introdotto da questa misteriosa trasmissione da parte di un "amico". Tuttavia, il fatto che la scena sia stata cancellata pone ulteriori interrogativi, con l'idea che possa essere ristabilita in un secondo momento o che queste idee su eventuali aggiunte della storia siano state al momento accantonante, staremo a vedere.

Nel frattempo, ricordiamo che nel multiplayer di Halo Infinite è in corso l'evento Winter Contingency.