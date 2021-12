Fortnite: in arrivo una modalità senza costruzioni, secondo un leaker

Il noto gola profonda Hypex continua a svelare nuove informazioni su quello che i giocatori di Fortnite possono aspettarsi in futuro. Una delle sue ultime soffiate riguarda per l'arrivo di una presunta modalità senza costruzioni.

Per chi non avesse mai provato il battle royale di Epic Games, una delle peculiarità di Fortnite è che i giocatori possono raccogliere materiali nella mappa per costruire all'istante muri, scale e altro ancora. Si tratta di una meccanica di gioco semplice sulla carta ma difficile da padroneggiare e che risulta fondamentale per assicurarsi la vittoria.

Come accennato in apertura Hypex, uno dei leaker più affidabili della community di Fortnite, ha svelato l'arrivo di una modalità a tempo limitato senza costruzioni. Anzi per la precisione ce lo "ricorda", segno che Epic Games probabilmente sta lavorando a questa variante già da tempo.

Se confermata, sarà interessante vedere come i giocatori di Fortnite accoglieranno questa modalità a tempo limitato. Come accennato, il sistema delle costruzioni è uno dei tratti fondamentali del battle royale e che lo distingue dalla concorrenza. Tuttavia si tratta di una meccanica di gameplay che richiede tempo per essere assimilata, quindi questa modalità potrebbe risultare particolarmente apprezzata da parte dei giocatori in erba.

Nel frattempo, i server di Fortnite sono finalmente tornati online dopo la lunga manutenzione straordinaria avvenuta ieri sera.