Final Fantasy 7 Remake: Part 2 emerge nel messaggio di fine anno di Yoshinori Kitase?

Anche Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy 7 Remake, ha fatto parte della classica raccolta di interviste di fine anno da parte della rivista nipponica 4gamer, e nel suo breve messaggio sembra proprio indicare possibili novità per Final Fantasy 7 Remake: Part 2 o comunque per il remake in generale.

Per quanto riguarda il 2022, Kitase ha riferito che uno dei concetti principali per l'anno nuovo sarà il 35esimo anniversario della serie Final Fantasy, aggiungendo nella nuova intervista che "Il mondo di Final Fantasy 7, che abbiamo riavviato con il Remake, continuerà ad espandersi nel 2022".

Final Fantasy 7 Remake: Tifa nel nuovo gioco Square Enix

Questo fa pensare principalmente a novità sulla Part 2, ovvero la seconda parte che dovrebbe ampliare, se non concludere, il lavoro avviato con Final Fantasy 7 Remake, ma non è l'unica interpretazione.

Subito, dopo, infatti, Kitase riferisce "Spero che vi stiate godendo Final Fantasy VII The First Soldier", che è il nuovo gioco mobile in stile battle royale basato sempre sul mondo di Final Fantasy 7. Dunque l'affermazione sul mondo del gioco che si espande potrebbe prevedere ulteriori progetti paralleli su questo stile, oppure novità proprio riguardanti il mobile game in questione, cosa che chiaramente sarebbe alquanto deludente per chi sta aspettando novità sul gioco principale.

Il fatto è che l'idea di vedere Final Fantasy 7 Remake: Part 2 nel 2022 sembra veramente troppo ottimistica, ma è probabile che almeno alcune novità e materiali al riguardo possano emergere nel corso dell'anno, che si prospetta peraltro piuttosto ricco di cose da Square Enix, considerando anche Forspoken e Final Fantasy XVI.