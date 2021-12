Reddit svela i subreddit più seguiti nel 2021, Genshin Impact è al primo posto

Reddit ha svelato la top 5 dei subreddit a tema videoludico più seguiti sulla piattaforma nell'arco del 2021. In prima posizione troviamo Genshin Impact, seguito dal sempreverde League of Legends.

Ecco la top 5 dei subreddit più visualizzati su Reddit nel 2021:

Genshin impact, un artwork

Come possiamo notare il subreddit più seguito è quello di Genshin Impact. Sin dal lancio l'action GDR di miHoYo ha conquistato numerosi giocatori. Considerando i numerosi leak, le discussioni sul meta, guide e fan art condivise dagli utenti più talentuosi tutto sommato non c'è da stupirsi vederlo in prima posizione. Allo stesso modo anche League of Legends al secondo posto non sorprende più di tanto, specialmente anche grazie al boost di popolarità ottenuto dal gioco di Riot Games grazie alla serie Netflix Arcane. Quello che stupisce, invece, è che entrambi hanno superato in popolarità il subreddit generico dedicato al mondo videoludico, al terzo posto, che per natura dovrebbe interessare una fetta più ampia di giocatori.

In quarta posizione troviamo "RP Clips GTA" un subreddit a tutto tondo per i giocatori che amano fare del roleplay in GTA Online, il multiplayer di GTA 5. Reddit tra l'altro fa notare che questa community in particolare è cresciuta del 267% rispetto all'anno scorso. Al quinto posto invece troviamo Final Fantasy XIV Online. Anche in questo caso la cosa non stupisce più di tanto, data la grande popolarità ottenuta dall'MMO di Square Enix negli ultimi anni e in particolare nelle ultime settimane con il lancio dell'attesa espansione Endwalker (qui la nostra recensione).

Non figurano nella top 5, ma hanno ricevuto una menzione d'onore da Reddit, il subreddit di Pokémon Unite (8.600% di visite in più rispetto al 2020), quello di Deltarune (328.000% di visite in più) e quello di Biomutant (9.500% di visualizzazioni in più nel 2021).