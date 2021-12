Halo Infinite: al via l'evento Winter Contincency con ricompense gratis per tutti

Come promesso da 343 Industries nei giorni scorsi, da ora l'evento Winter Contingency del multiplayer di Halo Infinite è disponibile, con in palio varie ricompense a tema natalizio piuttosto semplici da ottenere.

L'evento è disponibile già da ora e terminerà martedì 4 gennaio 2022. A differenza di Fracture: Tenrai, Winter Contingency non ha una playlist dedicata o sfide specifiche da completare per ottenere le ricompense. Piuttosto basta giocare e completare un match di Arena o Big Team Battle al giorno per ottenere un oggetto gratuito a tema natalizio. Potrete ammirare alcune delle ricompense, che includono skin colorate, pezzi di armatura e sticker, nel filmato qui sotto.

Oltre alle ricompense gratuite sono disponibili nel Negozio interno del multiplayer di Halo Infinite anche degli oggetti per la personalizzazione acquistabili come un elmo da pupazzo di neve e un casco con orecchie da gatto.

Come accennato in precedenza, Winter Contingency terminerà il 4 gennaio 2022. Successivamente tornerà l'evento Fracture: Tenrai di Halo Infinite con una serie di novità e la possibilità di ottenere l'armatura Kabuto.

Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra guida semiseria a tutte le armi di Halo Infinite.