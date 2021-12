Space Crypto è un nuovo sparatutto spaziale play-to-earn con NFT in cui il gioco sembra secondario

Annunciato Space Crypto, uno sparatutto 3D spaziale play-to-earn con NFT in cui la parte giocata sembra essere davvero secondaria rispetto al suo sistema economico, almeno stando all'importanza che le viene data nel comunicato d'annuncio. Di base si parte subito parlando delle piattaforme su cui girerà, Binance Smart Chain e Solana, nonché delle potenzialità dei suoi NFT (non-fungibile token) "utilizzabili in caratteristiche play-to-earn con un alto tasso di ROI (Return of Investment)".

Dopo aver convinto un paio di finanzieri cocainomani a giocare, il comunicato descrive brevemente il gameplay: "In Space Crypto i giocatori diventeranno degli Space Guardian con la missione di combattere contro boss malvagi e formare un'alleanza spaziale per proteggere il Metaverso Spaziale." Apprendiamo quindi che sarà un gioco multipiattaforma, giocabile direttamente dal sito web.

Quindi il comunicato diventa una specie di volantino pubblicitario, che descrive il tasso di rarità degli oggetti e conferma come, per giocare, bisognerà acquistare almeno una nave spaziale al prezzo di 10 SPG, una delle due criptovalute di Space Crypto, con l'obiettivo finale di formare una flotta.

Più si lavorerà, pardon, più si giocherà, più si potranno sbloccare navi rare, che naturalmente saranno acquistabili anche nel negozio di gioco. Questi sono i livelli di rarità:

Common - 82.00%

Rare - 10.00%

Super Rare - 6.00%

Epic - 1.40%

Legendary - 0.55%

Mythical - 0.05%

Il comunicato descrive quindi altre meccaniche di gioco, tutte legate al sistema economico. Ad esempio, se durante i combattimenti si finiscono le munizioni, si viene rimossi dallo scontro per ricaricarle. Naturalmente le ricariche sono più veloci se si sono acquistate delle basi, leggasi altri NFT, che possono essere di tre livelli differenti: Piccole (Alpha 1,2,3), Medie (Beta 1,2,3) e Grandi (Gamma 1,2,3). Più la basa sarà grande, più ricaricherà velocemente l'astronave. Le modalità di gioco saranno: Boss Battle, Raid Mode, PvP Tournament e Landlord, che non vengono descritte se non come "fonti di entrate attive e passive".

Chissà se in tutto questo acquistare e vendere ci sarà anche qualcosa di divertente da fare.