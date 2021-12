Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: l'update 1.1.3 elimina un altro glitch di duplicazione

Da ora è disponibile l'Update 1.1.3 di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Seppur non riportato nelle note ufficiali, l'aggiornamento sembrerebbe aver eliminato un altro glitch di duplicazione.

Le note ufficiali presenti sul sito di Nintendo per l'aggiornamento 1.1.3 di Diamante Lucente e Perla Splendente non offrono particolari dettagli e si limitano affermare che "sono state effettuate correzioni e modifiche per migliorare l'esperienza di gioco". Insomma, sembrerebbe il classico aggiornamento di routine per eliminare bug minori più o meno conosciuti e che non introduce nuovi contenuti o novità di rilievo.

Tuttavia, come per il precedente aggiornamento, a quanto pare anche questa volta è stato eliminato uno dei glitch di duplicazione scoperti in queste settimane dai giocatori, stando a delle segnalazioni su Twitter e Reddit. Al momento non è chiaro se si tratti dell'exploit scoperto la scorsa settimana e che abbiamo segnalato in una precedente notizia. In ogni caso sembrerebbe che l'obiettivo di The Pokémon Company sia quello di eliminare mano a mano tutti i possibili "trucchi" in-game di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Rimanendo in tema, avete tempo fino a Natale per riscattare cinque statue gratuite per la vostra base segreta di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente grazie a un codice promozionale.