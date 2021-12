Il gioco di ruolo giapponese Bravely Default 2 ha venduto più di un milione di copie, tra la versione Nintendo Switch e quella PC, pubblicata in tempi più recenti su Steam. Si tratta di un buon risultato per un titolo dedicato a una nicchia di giocatori, tanto da convincere Square Enix a dedicargli un post sul sito ufficiale del gioco.

In passato era emerso che la versione Nintendo Switch da sola era riuscita a vendere 950.000 copie, quindi il milione è stato superato con il lancio su Steam. Per festeggiare, Square Enix ha avviato un concorso, purtroppo per i soli utenti giapponesi, con cui si può vincere un biglietto d'auguri o una stampa dell'artista Naoki Ikushima, in cui si possono vedere i quattro protagonisti del gioco sopra al numero 1.000.000 e la scritta "Thanks!".

I giochi di ruolo giapponesi stanno vivendo un buon periodo, nonostante qualcuno li considerasse un genere del passato. In realtà tra titoli più grossi come Tales of Arise di Bandai Namco o Shin Megami Tensei 5 di Atlus, e altri più piccoli ma comunque ottimamente realizzati, come Bravely Default II, negli ultimi anni gli appassionati hanno avuto davvero molto da giocare. Semplicemente non fanno milioni e milioni di copie come i generi più commerciali.