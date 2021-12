PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti di Gennaio

Questa settimana il PlayStation Store di Sony ha dato il via agli Sconti di Gennaio con centinaia di nuove promozioni. Tra queste troviamo anche una vasta scelta di giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro, una cifra modesta e alla portata di tutti, ma grazie alla quale è possibile mettere le mani su tanti titoli interessanti o recuperare qualche potenziale perla che avete snobbato in precedenza.

Di seguito una selezione dei giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti di Gennaio del PlayStation Store:

Tra i giochi in offerta a meno di 10 euro del PlayStation Store troviamo un buon numero di esclusive PS4. Si parte dalle versioni rimasterizzate di The Last of Us e la serie Uncharted fino ad arrivare ad Horizon Zero Dawn Complete Edition (include l'espansione The Frozen Wilds), Bloodborne e Ghost of Tsushima Legends (l'apprezzato comparto multiplayer del gioco Sucker Punch) tutti a soli 9,99 euro.

Non mancano poi un grande classico come The Witcher 3, anch'esso disponibile a 9,99 euro nella sua versione Game of the Year. Per ingannare il tempo in attesa dell'uscita di Elden Ring, invece, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin potrebbe fare al caso vostro. Non è tra i giochi di FromSoftware migliori, ma a 4,99 euro vale sicuramente la pena dargli una chance.

Rimanendo in tema di offerte, ecco una selezione degli Sconti di Gennaio del PlayStation Store attualmente in corso.