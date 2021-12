Ready or Not su Steam è primo in classifica da giorni

Ready or Not è primo da giorni nella classifica globale delle vendite su Steam. Si tratta di un sparatutto tattico hardcore, erede della tradizione dei Rainbow Six, quelli storici e, soprattutto, di SWAT 4. Attualmente ha ricevuto 6.624 recensioni, delle quali il 96% positive, per una valutazione complessiva "Estremamente positiva".

Nonostante sia in Accesso Anticipato, il titolo di VOID Interactive appare già rifinito e stabile, molto più di tanti tripla A usciti quest'anno. Giocabili da soli o in cooperativa, appare essere la risposta all'abbandono del genere da parte dei grandi editori, che non hanno più voluto servire questa nicchia, evidentemente meno piccola di quanto si pensasse.

Considerate che attualmente sta vendendo più di giochi in offerta come The Witcher 3: Wild Hunt, Horizon Zero Dawn e Battlefield 2042.

Leggiamo la descrizione ufficiale i Ready or Not:

Ready or Not è un emozionante sparatutto strategico in prima persona che ti catapulterà in un mondo dei giorni nostri in cui le unità di polizia della SWAT sono chiamate a risolvere problemi e a confrontarsi con nemici pericolosi.

Realismo prima di tutto

La casa di sviluppo VOID Interactive si è confrontata con diverse squadre di polizia di tutto il mondo per realizzare un sistema di punteggio e delle regole di ingaggio emozionanti e allo stesso tempo realistiche. Per incrementare il realismo di Ready or Not, si è prestata particolare attenzione ai principi di penetrazione balistica, di rimbalzo, al funzionamento del kevlar e alla dinamica delle piastre, così come all'espansione e al moto dei proiettili.

Sistema di comandi naturale e solido

Esplora un sistema di gestione delle armi e dei movimenti dei giocatori mirato a un maggiore controllo dell'efficacia situazionale degli agenti. Ready or Not sfrutta un sistema di controllo semplice e organico che evita che i giocatori possano confondersi con decine di combinazioni di tasti.

Sistema di pianificazione

Organizza una strategia e pianifica sfruttando le planimetrie e i brief, poi lanciati nelle missioni in tempo reale. Gli ufficiali possono decidere di avvalersi di equipaggiamento come scudi balistici, arieti, scale d'assalto e tanto altro. Le unità SWAT possono anche scegliere di arruolare del personale di supporto, come squadre di cecchini e negoziatori.

Diverse modalità

Riporta ordine nel caos online attraverso una divertente esperienza strategica in cooperativa con gli amici, mettiti a capo di un'unità SWAT costituita da membri guidati dall'intelligenza artificiale in una ricca modalità giocatore singolo o affronta una pericolosa organizzazione in un emozionante ambiente multigiocatore.

Personalizzazione intelligente

Con oltre 60 oggetti unici a disposizione, i giocatori hanno tutti gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi situazione. La giusta combinazione di mirini, accessori per la volata, caricatori e impugnature permette agli agenti di avere la meglio in combattimento. In alternativa, rinuncia a un po' di agilità e caricati di piastre e armature per resistere anche agli attacchi più pesanti! Gli ufficiali potranno persino personalizzare le proprie unità con mostrine e uniformi.