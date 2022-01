Le Bizzarre Avventure di JoJo: il cosplay di Jolyne di Anna Aifert è fascinoso

La prima parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean è disponibile da alcune settimane su Netflix, per la gioia dei tanti appassionati delle (dis)avventure della famiglia Joestar. Oggi vi proponiamo il cosplay di Jolyne Kujo realizzato da Anna Aifert.

Jolyne Kujo è la "JoJo" protagonista della parte 6 della celebre opera di Hirohiko Araki. Un po' come tutta la famiglia Joestar, anche Jolyne è una gran testarda ma di buon cuore, nonché una formidabile combattente dotata di un grande intuito, che sfrutta per avere la meglio sugli Stand degli avversari.

Anna Aifert ha deciso di rendere omaggio a Jolyne, realizzando un cosplay fedele al personaggio originale, assumendo tra l'altro una delle iconiche e fascinose "JoJo pose" viste in Stone Ocean. Si tratta di un lavoro di ottima fattura, grazie alla grande cura per il costume, l'acconciatura e il trucco, mentre l'espressione da vera dura dà una marcia in più a questo cosplay.

Che ne pensate del cosplay di Jolyne Kujo da Le Bizzarre Avventure di JoJo firmato Anna Aifert?