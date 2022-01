Cyberpunk 2077: Mr. Bean invade Night City in un video esilarante

Grazie a un video esilarante e montato magistralmente, Mr. Bean diventa il vero protagonista di Cyberpunk 2077, portando quel tocco di classe in più e leggerezza che mancavano proprio tra le strade di Night City.

Il filmato, che potrete ammirare nel player qui sopra, è stato realizzato dallo YouTuber eli_handle_b, che ha utilizzato una serie di mod e alcune scene tratte dalla serie TV degli anni '90 e i film dell'iconico personaggio interpretato dall'attore inglese Rowan Atkinson per creare qualcosa di davvero spassoso.

Nel video vediamo Mr. Bean divertirsi tra le strade di Night City, con tutto il suo repertorio di pose ed espressioni buffe, e interagire con vari personaggi di Cyberpunk 2077, come Jackie Welles, Adam Smasher e Johnny Silverhand.

Quello tra Mr. Bean e Cyberpunk 2077 è solo uno dei mashup realizzati dallo youtuber. Nel suo canale YouTube potrete ammirare anche Blade che diventa uno Strigo in The Witcher 3 e Austin Powers in Mass Effect.

