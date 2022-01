Dragon Ball Z, il cosplay di Bunny Bulma di septemba_chan ci dà uno slancio per il nuovo anno

Dragon Ball Z e i suoi personaggi continua a ispirare cosplay provenienti da tutto il mondo, come questa Bunny Bulma di septemba_chan, che sembra essere di buon auspicio per iniziare con slancio il nuovo anno.

Il costume in sé è stato realizzato in modo rigorosissimo e comprende tutti gli accessori necessari per renderlo verosimile e riconoscibile, come le orecchie da coniglio e una sfera del drago. Anche i colori sono perfettamente in linea con quelli del personaggio originale.

La foto è stata scattata dentro casa della cosplayer con uno sfondo che di questi tempi appare particolarmente azzeccato, nonostante il periodo festivo si avvii alla sua naturale conclusione.

