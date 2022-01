Shin Megami Tensei 5 ha venduto più di 800.000 copie

Atlus ha annunciato sulle pagine della testata giapponese Famitsu un importante risultato per Shin Megami Tensei V. Il gioco di ruolo giapponese, esclusivo per Nintendo Switch, ha infatti venduto più di 800.000 copie in tutto il mondo, diventando il capitolo della serie più venduto di sempre.

La cosa non deve stupire, visto che stiamo parlando di un franchise amatissimo dagli appassionati di giochi di ruolo giapponesi, ma allo stesso tempo molto più di nicchia rispetto ad altri. Va detto che si tratta sicuramente di un buon periodo per il genere in termini di vendite (basti pensare al successo di Tales of Arise di Bandai Namco).

Atlus ha accompagnato l'annuncio delle copie vendute di Shin Megami Tensei V, con la promessa di un nuovo progetto svelato nel corso del 2022. In più ci saranno delle novità per la serie Persona, legate al suo venticinquesimo anniversario. Che sia in arrivo Persona 6? Difficile dirlo, ma non improbabile, visto il successo del capitolo precedente.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Shin Megami Tensei 5, scritta dall'inespugnabile Christian Colli.