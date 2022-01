Buon anno a tutti con il best of in video delle dirette su Twitch di Multiplayer.it!

Salutiamo il 2022 in partenza con una bella raccolta di follie andate in scena nel corso del 2021 sul canale Twitch di Multiplayer.it, in questo video che raccoglie il best of delle nostre dirette di quest'anno!

C'è dentro un po' di tutto, come potete aspettarvi da una compilation che comprende vari momenti memorabili delle nostre live, dagli appuntamenti mattutini a quelli pomeridiani, dalle rubriche tradizionali agli eventi speciali che abbiamo vissuto in diretta con voi nel corso del 2021.

Tutta la redazione di Multiplayer.it vi augura un Buon 2022... a modo suo. Speriamo di continuare a divertirci assieme come abbiamo fatto nell'anno appena passato!

Potete vedere il video riportato qui sopra, mentre per il resto vi aspettiamo ovviamente per gli appuntamenti standard nel corso della settimana anche nel 2022, seguendo il ritmo solito sul canale Twitch di multiplayer.it.

Ogni giorno, potrete seguire gli streaming all'interno delle notizie, nel box dedicato in homepage o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!